Выяснилось, откуда взялась Луна: это кусок Земли

Ученые пришли к выводу, что Луна преимущественно состоит из пород мантии древней Земли. Огромный кусок по их мнению, мог оторваться от нашей планеты в ходе ее столкновения с Тейей, прародительницей Луны.

Состав материи Земли и Луны идентичен, что наводит на мысль, что оба космических объекта некогда являлись единым целым. В прошлом году была предложена модель, по которой удар тела о Землю был настолько силен, что ударное тело и мантия Земли испарились и перемешались, образовав плотную атмосферу. Это облако заполнило пространство объемом более чем в 500 раз превышающее объем нынешней Земли. При остывании его и образовалась Луна.

Теория столкновения прото-Земли с крупным небесным телом хорошо объясняет массу Луны, малое содержание железа на ней и другие параметры, сообщает журнал Nature.

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