На поверхности нашей планеты геологами обнаружены древнейшие свидетельства зарождения жизни. По словам ученых, новые факты доказывают, что подобным образом жизнь могла зародиться и на Марсе.

Исследователи из Великобритании и Австралии обнаружили в горах Гренландии необычный слой Земли – строматолит. Его возраст насчитывает 3,7 миллиарда лет. Бугорки на его поверхности подтверждают наличие в нем бактерий. По мнению исследователей, в те далекие времена на Земле и на Марсе были идентичные физические условия. Отсюда они делают вывод, что на Красной планете тоже существовали бактерии.

Благодаря этим исследованиям ученые могут с уверенностью сказать, что Марс может считаться даже более перспективным местом для зарождения жизни в далеком прошлом, чем Земля.

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