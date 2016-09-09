Видео напугавшего жителей Кипра взрыва метеорита выложено в сети

Прошлой ночью мирный сон жителей населенных пунктов в районе горной цепи Троодос на Кипре нарушили громкие хлопки. Около 0.45 по местному времени здесь взорвался метеорит.

Встревоженные люди начали звонить в полицию. Некоторые сообщили, что видели в небе яркий огонь и почувствовали, как под ними затряслась земля.

Причину всеобщего переполоха правоохранителям помогли установить астрономы. По их данным, масса объекта была небольшой – всего несколько килограммов. При этом отдельные его части упали в море.

Момент взрыва метеорита запечатлела камера видеонаблюдения. Видеозапись выложена на YouTube.

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