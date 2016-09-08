Вирус Зика может передаваться через слезы

С помощью подопытных грызунов молекулярные биологи из США выяснили, что вирус Зика может поражать ткани глаз и передаваться через слезы. Это может означать, что переносчиком могут быть не только комары, но и люди.

Заразив вирусом Зика лабораторных мышей, ученые, спустя семь дней, обнаружили его частицы в глазных яблоках.

Теперь специалистам необходимо выяснить, присутствует ли активная форма вируса в глазных тканях переболевших лихорадкой Зика людей, и насколько долго она там сохраняется. Дело в том, что иммунная система гораздо менее активна в глазах и мозге, а значит, вирус может сохраняться здесь и после того, как иммунные клетки очистят организм от инфекции.

Ранее в США был зафиксирован случай передачи вируса Зика половым путем без каких-либо симптомов.