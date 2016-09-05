"Вечно молодые" люди имеют особый мозг

Ученые из США рассказали о «вечно молодых» людях, над которыми течение времени не властно. Их мозг стареет более медленными темпами, чем это происходит у нормальных людей. Выяснилось, почему.

Ученые осуществили анализ когнитивных способностей людей, которым было больше 80 лет. Основным критерием оценки являлась память. 15 участников эксперимента относились именно к тому типу людей, мозг которых работает в несколько раз лучше мозга обычных людей.

Специалисты провели сканирование мозга выделенных ими добровольцев и сравнили результаты со снимками мозга обычных людей, у которых его активность соответствует их возрасту. Таким образом, специалисты установили, что объем мозга стариков с феноменальными когнитивными способностями значительно больше, чем у других их сверстников.

При этом данные люди никогда не являлись обладателями хорошей памяти, они стали это замечать только спустя 60 лет жизни, когда все остальные постарели.

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