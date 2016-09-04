Ученые выяснили, сколько в России красивых женщин

Исследователи провели опрос и выяснили, сколько в России красивых женщин.

Выяснилось, что около 75% представительниц прекрасного пола, проживающих в РФ, считают себя красивыми и привлекательными для мужчин. Эксперты проекта Philips "Индекс красоты", опросившие сотни девушек и женщин из одиннадцати стран мира, выяснили, что дамы убеждены - красота напрямую связана со здоровьем, правильным питанием и физическими упражнениями.

Более того, не менее 52% россиянок сообщили, что регулярно публикуют в соцсетях новые селфи и хотят видеть исключительно положительные комментарии - это поднимает самооценку.

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