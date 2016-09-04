Ученые выяснили, сколько в России красивых женщин

|13:29
Керри осталось обсудить с Лавровым "пару вопросов" по Сирии
|13:18
Пенсионерку сбил мусоровоз с мертвым водителем
|13:17
СМИ назвали причину возможной отставки главы МЧС Пучкова
|12:43
Улюкаев объяснил, почему Россия не отменила эмбарго на турецкие продукты
|12:31
Женщина была жестоко убита несовершеннолетним
|12:25
Обама заявил, что намерен противостоять "российской агрессии"
|11:53
Восемнадцатилетний парень зарезал трех человек
|11:32
В РЖД начали проверку по факту секс-утех в детском купе "Сапсана"
|11:30
Лавров и Керри проводят беседу в рамках саммита G20
|09:11
Новый премьер-министр Великобритании заявила о том, что хочет сотрудничать с РФ
|08:52
В Петергофе вызвали полицию на цирковое выступление
|07:30
Самолет главы республики Саха совершил экстренную посадку
|07:26
В Дагестане объявили режим КТО
|03.09 22:40
В Москве в жилом доме произошел взрыв
|03.09 22:23
Путин в беседе с Эрдоганом пошутил про главу турецкой разведки
|03.09 21:02
У берегов Антальи затонуло судно с туристами, - спасли пока не всех
|03.09 18:13
Российский чемпион мира по сумо попал в серьезное ДТП
|03.09 17:52
Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите G20
|03.09 17:39
Дмитрий Медведев встретился с премьером Узбекистана Мирзиеевым
|03.09 15:52
В Наро-Фоминске женщина родила ребенка на улице и скрылась
|03.09 14:58
На Восточном экономическом форуме подписано более 200 соглашений
|03.09 14:03
Начался первый турнир для отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян
|03.09 13:46
Полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек
|03.09 13:36
Подозреваемой в убийстве девочки в Иванове предъявили обвинение
|03.09 13:26
В Беслане совершено нападение на журналистов
|03.09 13:11
Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по ядерной проблеме КНДР
|03.09 12:32
Обозреватель Forbes: претензии России к докладу Макларена обоснованы
|03.09 11:17
Россия не планирует строить газопровод по дну Черного моря через Болгарию
|03.09 10:12
Путин назвал условие для решения территориального спора с Японией
|03.09 09:44
Причиной суицида двенадцатилетней школьницы мог стать семейный скандал