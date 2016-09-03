В России создали принципиально новый ветрогенератор удвоенной мощности

Вместо лопастей – цилиндры, энергии вырабатывает в два раза больше, чем его аналоги и при этом не испускает опасные для человека инфразвуковые волны – таковы основные параметры принципиально нового ветряка.

Об изобретении журналистам рассказал старший научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Алексей Платонов. Ученый в частности сообщил, что у нового ветрогенератора высокий процент (порядка 40 %) управляемости процессом выработки электроэнергии, а поэтому высока и эффективность преобразования энергии ветра и возможность экономить на аккумуляторах. Для этого в новинке и использованы цилиндры, а не традиционные лопасти. В настоящее время новинка проходит полевые испытания, которые завершатся в 2017 году, - тогда и появится первый промышленный образец. На рынке новый ветряк появится в 2018-м году. Потенциальные покупатели в России – порядка миллиона фермерских хозяйств, удаленных от линий электропередач, особенно в арктической зоне.