Астрономы из России "поймали" возможный сигнал инопланетян
29 августа 2016, 20:06 [ «АН-онлайн» ]
Активизацией внеземной цивилизации может стать сигнал, полученный российскими астрономами. Ученые из Специальной астрофизической обсерватории РАН объявили об этом в письмах другим специалистам.
Обнародование факта об уникальном сигнале, полученном из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса, стало возможным благодаря Полу Гистеру, астроному-любителю, получившему наряду с другими специалистами письмо от российских ученых.
Мощность сигнала, зафиксированного астрономами, очень велика, что позволяет говорить об особом его источнике – «кардашевской цивилизации II типа». Несмотря на то, что это всего лишь предположения, тем не менее, суть сигнала остается невыясненной, но точно известно, что он не может быть порожден шумами или помехами.
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