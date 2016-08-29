Астрономы выяснили, когда потухла черная дыра в центре Млечного Пути

Астроном Фабрицио Никастро рассказал, как была обнаружена черная дыра, которая находится в «спячке». Ученые смогли выяснить, когда она была активна и когда прекратила свое влияние на жизнь Галактики.

Ученый кембриджского астрофизического центра Фабрицио Никастро объяснил, что они вместе с другими специалистами играли в своеобразную игру – прятки в космосе, стараясь найти половины массы видимой материи Млечного Пути, которая куда-то «пропала».

Оказалось, что теперь эта масса представляет собой раскаленный газ на протяжении всей Галактики, говорится в статье Astrophysical Journal. Этот газ протянулся на расстоянии в 20 тысяч световых лет от центра. «Черная дыра» в центре Млечного Пути поглотила материю и ушла в спячку около 6 миллионов лет назад, считают ученые.

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