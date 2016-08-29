Ученые в рамках конгресса Европейского кардиологического сообщества в Риме сделали неутешительное заявление: к 2060 году количество людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, утроится.

Сердечная недостаточность в ближайшие годы станет одной из самых распространенных медицинских проблем во всем мире. Как сообщил Рагнар Даниельсен из университета Ландспитали в Рейкьявике, коронарная болезнь сердца, гипертензия, ожирение и диабет чаще встречаются среди пожилых людей, однако женщины и мужчины среднего возраста также нередко страдают от этих заболеваний.

Согласно данным РИА "Новости", представители сильного пола имеют более слабую сердечно-сосудистую систему, чем женщины. Уточняется также, что с возрастом вероятность возникновения недостаточности с возрастом возрастает в среднем на 4%.

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