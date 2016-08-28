Недавно обнаруженная экзопланета "Проксима b", которую уже окрестили двойником Земли, побуждает ученых делать все новые открытия. Американские специалисты установили, кто может населять потенциально обитаемое небесное тело.

Ранее были выдвинуты предположения, что на ближайшей к Земле экзопланете "Проксима b", расположенной на орбите звезды красного карлика Проксима Центавра, может быть жидкая вода, а значит, возможна и жизнь. Теперь же специалисты заявляют, что "Проксиму b" могут населять флуоресцирующие организмы, наподобие тех, что обитают на нашей планете. Они живут, как правило, в воде и содержат определенные белки, позволяющие им светиться под действием ультрафиолетового излучения. Как, например, некоторые виды коралловых полипов.

Специалистам еще не удалось установить, есть ли на недавно открытой экзопланете атмосфера, но то, что от Проксимы Центавра исходит сильное рентгеновское излучение, совершенно точно. Однако ученые еще не знают, есть ли у "Проксимы b" свое магнитное поле, способное защитить планету от губительного излучения.



