Ученые нашли в Китае древние следы ног гигантов

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу были внезапно обнаружены древние окаменелые следы ног гигантских существ.

Поразительная находка была сделана на днях неподалеку от местной деревушки Пинъянь. Очевидцы заявили, что окаменевшие следы очень похожи на человеческие, однако их размер шокирует - они примерно в два раза больше, чем стандартная стопа человека. Предполагается, что отметины на земле были оставлены еще в древности, однако, когда именно и кому они принадлежат - неизвестно.

Ученые уже приступили к исследованиям поразительной находки в Китае и, вероятно, в скором времени смогут разгадать их тайну и поведать о ней миру.

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