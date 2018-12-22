В СКР подозревают, что 9 человек в шахте в Соликамске погибли

В Пермском крае в субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. В это время в зоне задымления находились девять строителей.

Опубликован список горняков, заблокированных в шахте в Соликамске

По данным СКР, имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли. По данному факту следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".

По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации. Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связи с остающимися под землей людьми нет. Создана следственная группа, усиленная опытными следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по г. Березники.

В настоящее время на месте производятся горноспасательные работы по локализации и ликвидации аварии, принимаются меры к спасению находящихся в зоне задымления людей.