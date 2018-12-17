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В Сети появились фото разбившегося на Украине Су-27
17 декабря 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Фотографии Су-27, потерпевшего крушение в Житомирской области Украины, появились в интернете. Снимки были опубликованы в Facebook авиационным изданием Scramble magazine из Нидерландов.
Напомним, катастрофа произошла 15 декабря во время учений вблизи военного аэродрома в Озерном, недалеко от Житомира. Истребитель Су-27 ВС Украины выполнял плановый полет.
На опубликованных в Сети кадрах виден лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, позади от него стелется черный след. Кабина пилота, погибшего при крушении, открыта.
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