В Сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Фотографии Су-27, потерпевшего крушение в Житомирской области Украины, появились в интернете. Снимки были опубликованы в Facebook авиационным изданием Scramble magazine из Нидерландов. На Украине разбился истребитель Су-27

Напомним, катастрофа произошла 15 декабря во время учений вблизи военного аэродрома в Озерном, недалеко от Житомира. Истребитель Су-27 ВС Украины выполнял плановый полет.

На опубликованных в Сети кадрах виден лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, позади от него стелется черный след. Кабина пилота, погибшего при крушении, открыта.



