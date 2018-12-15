Опубликована информация о летчике, погибшем при крушении Су-27 на Украине

При крушении истребителя Су-27, произошедшего сегодня в Житомирской области Украины, погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

«Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр», 1975 года рождения. Состоял на службе в Вооруженных силах с 1992 года, летное училище закончил в 1996 году. Общий налет – 482 часа. Женат, есть дочь», - сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в фейсбуке.

Пользователи отметили в комментариях, что налет 482 часов с момента окончания летного училища в 1996 году эквивалентен всего двум часам налета в месяц. Это очень мало для боевого пилота.