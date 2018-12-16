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СМИ назвали причину гибели пяти человек в Подмосковье - некачественный алкоголь
16 декабря 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном управлении Следственного комитета РФ устанавиливают точную причину смерти сразу пять человек в деревне Шестово Домодедовского района. По данным РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, 11 жителей этой подмосковной деревни отравились некачественным алкоголем.
Пятеро мужчин скончались от отравления паленым алкоголем. Выжившие госпитализированы. СМИ писали, что тела пяти человек были найдены в бытовке рядом со строящейся гостиницей. В Следственном комитете ранее сообщали, что рассматривают несколько версий смерти группы людей в Подмосковье: это бытового утечка газа, или удар током или отравление алкоголем.
Проводится расследование гибели и отравления людей.
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