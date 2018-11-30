Суд отклонил кассационные жалобы на арест Мамаева и Кокорина

Президиум Московского городского суда отказался рассматривать кассационные жалобы защиты скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на арест, сообщила пресс-секретарь суда.

"В передаче кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда отказано", - сообщила в пятницу Ульяна Солопова, передает агентство ТАСС.

Ранее Тверской суд столицы санкционировал арест Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга - детского тренера Александра Протасовицкого.

Напомним, в октябре футболисты Мамаев и Кокорин стали участниками двух конфликтов в центре столицы. В один день они напали на водителя ведущей Первого канала и чиновников Минпромторга.