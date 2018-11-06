Расследование изнасилования в Уфе: В УФМС нет ночных дежурных

В Уфе ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении высокопоставленных полицейских начальников, арестованных по подозрению в надругательстве над коллегой. В УФМС нет ночных дежурных, - сообщает kp.ru. Сестра изнасилованной в Уфе сотрудницы полиции рассказала о её характере

Инцидент произошел в отделе УФМС Уфимского района в ночь с 29 по 30 октября. 23-летнияя девушка-дознаватель была дома, когда ее вызвали на работу начальника. Вместе с ней позвали еще одну женщину - старшего дознавателя. Начальство послало за дамами служебный автомобиль.

То, что произошло в Уфе в отделе УФМС Уфимского района - вышло за любые границы. Начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук — изнасиловали 23-летнюю дознавательницу.

В УФМС нет ночных дежурных. В здании управления после окончания рабочего дня никого не остается. Задерживался иногда только начальник. Вот и 29 октября, закончив с делами, Яромчук решил пригласить к себе в гости старших товарищей - отметить 100-летие Комсомола. Мужчины выпили. И решили, что не хватает женщин.

23-летняя выпускница местного юридического института два месяца работала в Уфимском РОВД.

Устройству на работу содействовал ее отец - руководитель башкирского ОМОНа и замначальника региональной Росгвардии, полковник. (ранее СМИ написали, что пострадавшая девушка - дочь генерала).

Родители девушки давно развелись. Отец обычно общался с дочерью по телефону. Он и позвонил своему знакомому — начальнику Уфимского РОВД Эдуарду Матвееву и попросил взять дочку к себе дознователем. Матвеев обещал поддержать девушку.

Следователи установили, что именно

Матвеев настаивал на том, чтобы к их посиделкам присоединились женщины. Именно он в тот день в 20 часов позвонил коллеге девушки — старшей дознавательнице и настоятельно попросил, чтобы они вдвоем пришли поддержать их мужскую компанию.

Расстояние от РОВД до УФМС — 400 метров. За сотрудницами прислали служебный автомобиль. Мужчины пили водку. Дам угощали виски. В какой то момент младшая даже потеряла сознание. В разгар попойки дамы поссорились. По одной из версий, они поспорили из-за Яромчука. Старшая ушла домой.

Выпив еще, обезумившие начальники набросились на девушку. Факт группового изнасилования установлен. По результатам ДНК-экспертизы были найдены следы биоматериала, принадлежащие Яромчуку.

Когда девушка не вернулась домой ночью, ее мать забила тревогу. Заявление об изнасиловании девушка написала сама. Когда отец приехал к ней и увидел, в каком состоянии дочка, он поддержал ее. Сейчас она на больничном.