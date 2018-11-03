СК просит суд арестовать подростка, у которого дома в Москве нашли взрывчатку

Московские следователи просят арестовать 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. В Москве в квартире, в которой живет подросток в доме по улице Свободы в Южном Тушино, при обыске нашли компоненты для изготовления взрывчатки.

Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи

Пресненский суд столицы сейчас рассматривает ходатайство следствия об его аресте. Так как дело рассматривается в отношении несовершеннолетнего юноши, то суд проходит в закрытом режиме, - сообщает РИА Новости. Вчера подростка задержали и начали проводить с ним следственные действия.

Юный москвич попал под подозрение следствия после того, что утром 31 октября на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. В результате погиб 17-летний юноша. Следствие установило, что он пронес в здание самодельное взрывное устройство. Трое сотрудников УФСБ при взрыве получили ранения. В Архангельске по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов". В ходе расследования этих дел появилась информация о московском подростке.