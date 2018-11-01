Подробности надругательства над сотрудницей полиции в Уфе - дочерью генерала
1 ноября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии задержаны трое высокопоставленных сотрудников МВД, подозреваемых в надругательстве над 23-летней девушкой - их коллегой, дознавателем Отдела МВД России по Уфимскому району. Следствие установило, что в ночь с 29 на 30 октября девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.
Следственным отделом по Кировскому району города Уфы республиканского управления СКР возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, в отношении сотрудницы полиции.
Сейчас пострадавшая девушка дает показания. В отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно установлено, что полицейские сначала выпивали вместе, а затем изнасиловали свою коллегу, - передает телеканал «Россия-24».
Среди подозреваемых – начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.
Сообщается, что пострадавшая девушка являлась дочерью одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН. Девушка в июле 2018 года с отличием окончила юридический университет и стала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД по Башкирии.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
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