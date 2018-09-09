На юге Москвы автомобиль сбил группу пешеходов

Утром в воскресенье, 9 сентября, стало известно, что автомобиль сбил группу пешеходов в южной части Москвы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествие случилось на Новочеркасском бульваре в Москве. В результате наезда иномарки на людей есть пострадавшие. Сейчас их точное количество уточняется, передает РИА "Новости".

Согласно предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, вследствие чего направился в сторону пешеходов и сбил их. На месте дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.