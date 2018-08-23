Завершены поиски пропавшей 8 августа в тундре Ямала девочки

Как ранее сообщала пресс-служба следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа, 8 августа в тундре региона потерялась 15-летняя девочка. В настоящий момент поиски ребенка завершены.

Пятнадцатилетняя Светлана Евай, потерявшаяся в ямальской тундре, нашлась. Об этом в четверг, 23 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Поиски пропавшей девочки продолжались более двух недель. Первые трое суток ее икали родственники, затем к поискам подключились спасатели, а также правоохранительные органы.

"Все это время она искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами", - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Девочка была госпитализирована в Тазовскую районную больницу для оказания ей медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Напомним, как ранее сообщали АН, девочка ушла в гости к своему брату, однако брат сестру так и не дождался. Домой Света также не вернулась.