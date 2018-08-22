На Ямале с 8 августа в тундре ищут 15-летнюю Светлану Евай

На Ямале с 8 августа ищут пропавшую в тундре 15-летнюю школьницу Светлану Евай. В поиске Светы принимают участие спасатели ГКУ «Ямалспас», сотрудники органов внутренних дел, родственники девочки и добровольцы. Также в поисковых мероприятиях участвовали летчики вертолета.

Следователи 23 августа снова вылетят в стойбище Тазовского района, откуда ушла девушка. Вместе с ними на место отправятся спасатели. Силовики также планируют использовать для поисков ребёнка квадрокоптер. Он поможет осмотреть болота и непроходимую тундру, куда спасатели подобраться не могут.

По данным СКР, в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района девочка ушла в гости к своему брату, чум которого расположен северо-западнее от их стойбища на расстоянии около 6-7 километров. Но брат сестру так и не дождался. И домой Света не вернулась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали поиски самостоятельно.

Следственным отделом по Тазовскому району СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийства). Как отметили в СКР, с учетом отсутствия спутниковой связи и сигнала сотовой связи, родственники пропавшего ребенка смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа.

Родители пропавшей девочки признаны потерпевшими по уголовному делу.

Следствие выясняет, почему у коренных жителей тундры отсутствует спутниковая и иная связь с населенными пунктами.