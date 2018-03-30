В МЧС по Кемеровской области назвали причину быстрого распространения огня в ТРЦ "Зимняя вишня". Эксперты внимательно изучили планировку здания, а также материалы, использованные при строительстве.

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин отметил, что огонь почти моментально охватил все помещения из-за пустот в перекрытиях и устаревшей системы вентиляции, передает kp.ru.

Кроме того, выяснилось, что пожарных, прибывших на место происшествия в день трагедии никто не встретил – к ним не вышли ни администраторы, ни охранники торгового комплекса.