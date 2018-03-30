Названа причина быстрого распространения огня в ТЦ "Зимняя вишня"
30 марта 2018, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС по Кемеровской области назвали причину быстрого распространения огня в ТРЦ "Зимняя вишня". Эксперты внимательно изучили планировку здания, а также материалы, использованные при строительстве.
Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин отметил, что огонь почти моментально охватил все помещения из-за пустот в перекрытиях и устаревшей системы вентиляции, передает kp.ru.
Кроме того, выяснилось, что пожарных, прибывших на место происшествия в день трагедии никто не встретил – к ним не вышли ни администраторы, ни охранники торгового комплекса.
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