Гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" задержана в Кемерово
30 марта 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемерово была задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Данную информацию сегодня предоставили в Следственном комитете РФ.
Представитель СК Светлана Петренко отметила, что именно Богданова находилась на посту гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и не раз получала от своих подчиненных жалобы на неисправности в системе противопожарной безопасности.
Как отмечает РИА "Новости", женщина продолжала сдавать помещения в аренду, но не занималась решением важных вопросов.
К настоящему моменту у Юлии Богдановой провели тщательный обыск. В скором времени ей предъявят обвинение по ч. 3. ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
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