СК: Три человека из 67 пропавших при пожаре в Кемерово оказались живы

Три человека из 67 пропавших при пожаре в торговом центре Кемерово 25 марта, оказались живы. Новое сообщение о выживших сегодня дал Следственный комитет Российской Федерации. В прокуратуру вызвана инспектор, проводившая последнюю проверку в сгоревшем ТЦ

Следователи продолжают расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По данным СК, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Теперь следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в кемеровском ТЦ, - передаёт RT.

В Кемерово направлены опытные следователи из Москвы. На месте работает около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Возглавляет данную группу опытнейший следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме. В Следкоме подчеркнули, что устанавливаются все обстоятельства гибели людей при пожаре.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле Председателя СК России Александра Бастрыкина.

В ближайшую субботу Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими, - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.