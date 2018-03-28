В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре
28 марта 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемерово сегодня прощаются с жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Предполагается, что траурные мероприятия в разных храмах и на кладбищах города будут продолжаться в течение всего дня.
Согласно последней информации, в общей сложности в среду, 28 марта, кемеровчане простятся с 13 опознанными погибшими в ходе возгорания. Впоследствии люди будут похоронены на Кировском, Центральном №2, Центральном №5 и Солонечном кладбищах, передает РИА "Новости".
Известно также, что в среду на территории Томска похоронят брата и сестру, которые являлись учениками шестого и первого классов местного лицея №7.
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