На сайте администрации Кемерово опубликован список погибших при пожаре

На сайте администрации Кемерово опубликованы списки погибших в результате пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Опубликован и список людей, пропавших без вести и пострадавших при пожаре, которые были госпитализированы. Путин: все виновные в кемеровской трагедии будут наказаны

В списке людей, которые числятся пропавшими без вести, 38 человек, в том числе, 26 детей и подростков. Даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена, — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется. Среди госпитализированных указано 69 человек.

По последним сведения, в "Зимней вишне" 25 марта из-за пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 69 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

На данный момент опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Список погибших, личность которых установлена (по данным на 27 марта)

1.Агаркова Надежда Васильевна (57 лет)

2.Внучка Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008)

3.Внук Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009)

4.Баранова Марина Ивановна (60 лет)

5.Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)

6.Баранова Арина Дмитриевна (8 лет)

7.Устинова Наталья Николаевна (35 лет)

8.Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года)

9.Мухин Антон Григорьевич (28 лет)

10.Мухин Ратибор Антонович (5 лет)

11.Дарсалия Татьяна Викторовна

12.Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева)

13.Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986)

14.Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012)

15.Москаленко Олеся Александровна (30 лет)

16.Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)

17.Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)

18.Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)

19.Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)

20.Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.)

21.Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.)

22.Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)

23.Тесленко Арина Игоревна (8 лет)

24.Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006)

25.Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)

Список граждан, числящихся пропавшими без вести (38 человек)

Ерохина Майя Александровна (11 лет)

Лиллевяли Валерия (5 лет)

Трусова Вероника Михайловна (8 лет)

Трусова Василина Михайловна (5 лет)

Алина (16 лет)

Никулин Вячеслав (10 лет)

Мельникова Евгения Геннадьевна

Сухозад Нина Ивановна (1949)

Ковалевская Светлана (5 лет)

Ковалевский Егор (9 лет)

Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)

Алимова Яна (42 года)

Каган Александ Григорьевич (11 лет)

Каган Григорий Александрович (42 года)

Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006)

Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.74)

Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)

Сабадаш Алена Игоревна (1995 год)

Востриков Роман Игоревич (2 года)

Востриков Артем Игоревич (5 лет)

Вострикова Анна Игоревна (7 лет)

Вострикова Елена Сергеевна

Галанин Михаил Дмитриевич (2008)

Галанин Дмитрий Саркисович (1975)

Сараева Дарья Петровна (6 класс)

Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)

Сидоров Денис Петрович (39 лет)

Сидоров Егор (15 лет)

Сидорова Арина (22.09.2008)

Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)

Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)

Почанкина Виктория (11 лет)

Понушкова Вероника (11 лет)

Черникова Вилена (11 лет)

Курчевич Таня (4 года)

Вдовина Елена Валерьевна (1973)

Список госпитализированных (по состоянию на 27 марта - 68 человек)

Высоцкий И. А. (2009 г. р.)

Москаленко Сергей Евгеньевич (10.05.2006)

Лаханин Евгений Александрович (14.12.1960)

Лобиков Николай Викторович (04.05.1974)

Трусов Михаил Александрович (22.04.1985)

Заварзин Иван Евгеньевич (01.07.1999)

Симахина Анастасия Витальевна (15.09.1994)

Лопатина Ольга Викторовна (08.06.1972)

Мишунина Диана Александровна (28.12.2001)

Калачев Александр Александрович (18.05.1996)

Корольков Максим Павлович (37 лет) МЧС ,сотрудник

Воробьева Жанна Владимировна, 1972 г. р.

Сергеев Андрей Владимирович, 1982 г. р.

Имгер Татьяна Геннадьевна, 36 лет

Басовский Захар Антонович, 09.12.2003

Хорошавцев Дмитрий Олегович, 25.05.1996 г. р.

Канапшина Лидия Вадимовна, 20.10. 1998 г. р.

Возняк Арсений Вячеславович, 03.05.2010

Возняк Мария Владимировна, 06.02.1984 г. р.

Пугова Александра Александровна, 11.11.2005

Олейникова Вероника Ивановна, 15.11.2007

Борисов Данил Евгеньевич, 28.07.2005 г. р.

Мелешкина Нина Анатольевна, 03.03.1981

Селезнев Артемий Викторович, 06.06.2015

Селезнева Кристина Владимировна, 08.02.2007

Колобухов Константин Николаевич, 24.04. 1963 г. р.

Бакулинский Алексей Станиславович, 08.11. 2005 г. р.

Имгер Елизавета, 8 лет

Шевелева Софья Владимировна, 07.03.1981

Сергеев В. Ю. , 1984 г. р.

Кривоносова Яна Александрона, 05.01 1982 г. р.

Кривоносов Илья Викторович, 31.07.2011

Наумов Сергей Дмитриевич, 10.03.1981

Васенко Любовь Васильевна, 11.09.1963 г. р.

Заречнев Дмитрий Владимирович, 12.10 1985 г. р.

Олимова Гульнора Абдулоевна, 01.08.1960 г.р

Булакин Станислав Владимирович, 26.04 1992 г. р.

Басовская Евгения Валерьевна, 06.06 1983 г. р.

Трофимов Геннадий Евгеньевич, 03.10.1985 г. р.

Гришаев Павел Владимирович, 26.08. 1988 г. р.

Тишкова Галина Сергеевна, 23.10.1982 г. р.

Боровков Игорь Владимирович, 07.08.2002г

Скрипчук Екатерина Юрьевна, 29.10. 1983 г. р.

Сартакова О.Н. ,1984 г. р.

Баранов С. А. , 1990 г. р.

Павлов С. Б. , 1986 г. р.

Александров Данил, 12 лет

Черскова Полина Евгеньевна, 2001 г. р.

Найверт Софья Александровна, 2009 г. р.

Култыгина Ю.А. ,1986 г. р.

Малеева Татьяна Сергеевна 27.05.1997 г. р.

Дитцель О.В. ,1977 г. р.

Дитцель В.С. ,2005 г. р.

Буряк Д. Э. ,1996 г. р.

Чебокчинова Владислава Ильинична, 25.11.2008 г. р.

Клавецкая Диана Руслановна, 23.01.2006 г. р.

Степанова-Чернова Ева Сергеевна, 03.08.2010 г. р.

Баранова Ж.В. , 2006 г. р.

Кречетов Станислав Сергеевич, 19.05.1992 г. р.

Горб Кристина Федоровна, 03.09.1996 г. р.

Никитина К.К. , 1999 г. р.

Пащенко К.Ю. ,1999 г. р.

Наумова Т.А. 1993 г. р.

Писклакова Л.С. ,1996 г. р.

Идиатулина Д. П. , 2000 г. р.

Боровков Евгений Николаевич, 25 лет.

Павельева Елена Руслановна, 15.11.2001

Кузнецов Сергей Анатольевич, 17.06.1990

В выходной день родители с детьми пришли на премьеру мультфильма. Погибли целые семьи.