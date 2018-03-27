Слухи о 300 погибших в Кемерово распустил украинский пранкер
27 марта 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Слухи о сотнях погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово распустил украинский пранкер Евгений Вольнов. Волынов подтвердил, что выкладывал ролики на своем канале в YouTube, где сообщил о "300 погибших" при пожаре в Кемерово, - сообщает РБК.
Украинский пранкер уверен, что он единственный, кто говорит правду и не боится сказать ее. По словам Вольнова, количество 300 было взято им, учитывая анализ количества мест в кинозалах.
Аудиозапись телефонного разговора Вольнова с сотрудником кемеровского морга появилась на YouTube канале пранкера 25 марта, когда в ТЦ произошел пожар. Вольнов представился сотрудником МЧС и поинтересовался у сотрудников могра, есть ли места для "300 погибших" в "Зимней вишне".
Глава городского похоронного бюро Кемерово опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о сотнях погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Владимир Путин, прилетевший в Кемерово, призвал жителей города не верить слухам из соцсетей.
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