В Москве организуют место для почтения памяти погибших в Кемерово

Во вторник, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы смогут почтить память жертв пожара в Кемерово. Об этом градоначальник объявил в рамках заседания президиума мэрии города.

Согласно последней информации, к Собянину обратился председатель Общественной палаты Москвы, который попросил организовать на территории столицы специальное место, где люди смогут выразить свою скорбь по погибшим в ходе страшной трагедии, передает РИА "Новости".

Мэр поручил обустроить данную территорию на Манежной площади в центре города в самые короткие сроки, чтобы горожане могли отдать дань памяти погибшим.