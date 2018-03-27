В Москве организуют место для почтения памяти погибших в Кемерово
27 марта 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы смогут почтить память жертв пожара в Кемерово. Об этом градоначальник объявил в рамках заседания президиума мэрии города.
Согласно последней информации, к Собянину обратился председатель Общественной палаты Москвы, который попросил организовать на территории столицы специальное место, где люди смогут выразить свою скорбь по погибшим в ходе страшной трагедии, передает РИА "Новости".
Мэр поручил обустроить данную территорию на Манежной площади в центре города в самые короткие сроки, чтобы горожане могли отдать дань памяти погибшим.
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