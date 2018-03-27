Путин: все виновные в кемеровской трагедии будут наказаны
27 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 27 марта, сделал важное заявление насчет пожара в кемеровском торговом центре. Сегодня утром глава государства прибыл в город, где произошла трагедия.
Президент РФ изменил свой график и провел незапланированную встречу с активистами, которые сообщили, что не верят в прозрачность процесса расследования данного дела. Как отмечает kp.ru, Владимир Путин крайне возмутился тем, что последняя проверка торгового центра "Зимняя вишня", в котором случилось возгорание, была проведена аж в 2016 году.
Политик сообщил горожанам, что нет никакого основания сомневаться в правдивости информации о количестве погибших, поскольку на месте в настоящий момент активно работает следственная группа из ста человек под непосредственным руководством главы СК РФ. Путин пообещал, что все виновные в трагедии будут сурово наказаны.
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