Пострадавшего в Кемерово ребенка могут сегодня отключить от аппарата ИВЛ
27 марта 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник появилась новая информации о мальчике, который пострадал в ходе пожара в кемеровском ТЦ. Ребенка могут в скором времени отключить от аппарата искусственного дыхания.
Согласно последним данным, в 8.00 по московскому времени состоится дополнительный консилиум с ведущими экспертами, среди которых реаниматолог, токсиколог и анестезиолог.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова главы Минздрава Вероники Скворцовой, медики обсудят вопрос возможности отключения мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что состояние школьника, выпрыгнувшего с четвертого этажа в ходе пожара, оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.
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