Пострадавшего в Кемерово ребенка могут сегодня отключить от аппарата ИВЛ

Утром во вторник появилась новая информации о мальчике, который пострадал в ходе пожара в кемеровском ТЦ. Ребенка могут в скором времени отключить от аппарата искусственного дыхания.

Согласно последним данным, в 8.00 по московскому времени состоится дополнительный консилиум с ведущими экспертами, среди которых реаниматолог, токсиколог и анестезиолог.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова главы Минздрава Вероники Скворцовой, медики обсудят вопрос возможности отключения мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что состояние школьника, выпрыгнувшего с четвертого этажа в ходе пожара, оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.