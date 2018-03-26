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Названа сумма ущерба от пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

26 марта 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Названа сумма ущерба от пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
фото: globallookpress.com

Во Всероссийском союзе страховщиков в понедельник назвали сумму ущерба от пожара в кемеровском торговом центре. Пламя охватило здание накануне днем, а спасательная операция продолжается до сих пор.

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Специалисты ВСС отметили, что в настоящий момент ущерб, нанесенный пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня" оценивается в три миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что в эту сумму входит имущественный комплекс в целом, однако не учитываются потери, которые понесли арендаторы помещений. Предполагается, что утраченное имущество граждан, снимавших в торговом центре площадки, можно оценить еще в один миллиард рублей.

 

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