Во Всероссийском союзе страховщиков в понедельник назвали сумму ущерба от пожара в кемеровском торговом центре. Пламя охватило здание накануне днем, а спасательная операция продолжается до сих пор.

Специалисты ВСС отметили, что в настоящий момент ущерб, нанесенный пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня" оценивается в три миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что в эту сумму входит имущественный комплекс в целом, однако не учитываются потери, которые понесли арендаторы помещений. Предполагается, что утраченное имущество граждан, снимавших в торговом центре площадки, можно оценить еще в один миллиард рублей.