Названа сумма, которую выплатят семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Утром в понедельник, 26 марта, стало известно, какую сумму выплатят семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово. Данную информацию предоставил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

В рамках селекторного совещания выяснилось, что родственникам жертв возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" выдадут компенсации в размере миллиона рублей. Как отмечает kp.ru, ссылаясь на слова Тулеева, если в семье оказалось двое погибших, то власти выплатят близким два миллиона.

Известно, что в городе объявлен сбор крови для пострадавших граждан, которые в настоящий момент находятся в больницах под надзором врачей.