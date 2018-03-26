Названа сумма, которую выплатят семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ
26 марта 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 26 марта, стало известно, какую сумму выплатят семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово. Данную информацию предоставил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
В рамках селекторного совещания выяснилось, что родственникам жертв возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" выдадут компенсации в размере миллиона рублей. Как отмечает kp.ru, ссылаясь на слова Тулеева, если в семье оказалось двое погибших, то власти выплатят близким два миллиона.
Известно, что в городе объявлен сбор крови для пострадавших граждан, которые в настоящий момент находятся в больницах под надзором врачей.
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