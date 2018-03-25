Источник: в кемеровском торговом центре обнаружены тела 35 погибших

Вечером в воскресенье появилась неутешительная информация о последствиях пожара в кемеровском торговом центре. Согласно последним данным, число граждан, погибших в ходе возгорания, увеличилось.

Источник отметил, что в настоящий момент спасателям удалось обнаружить тела 35 человек, которые стали жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает Telegram-канал 112.

Пропавшими без вести считаются 69 человек, среди которых не менее 40 детей, сообщает вечером 25 марта РИА "Новости".

Напомним, очаг возгорания, согласно последней информации, находился на верхнем этаже торгового центра в батутной комнате. Есть данные о том, что погибли семь человек, а еще не менее тридцати были экстренно доставлены в медицинские учреждения.