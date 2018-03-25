Глава МЧС России вылетел на место пожара в Кемерово

Вечером в воскресенье, 25 марта, стало известно, что на место пожара в Кемерово вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службы министерства.

Глава ведомства направился в город для того, чтобы заниматься координацией работ по ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА "Новости". Известно, что Пучков уже вылетел в Кемерово на самолете Ил-76. Вместе с ним едет отряд "Центроспас".

Ранее сегодня стало известно, что в горящем ТРЦ обрушилась кровля. Согласно последним данным в ходе пожара погибли пять человек.