Глава МЧС России вылетел на место пожара в Кемерово
25 марта 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в воскресенье, 25 марта, стало известно, что на место пожара в Кемерово вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службы министерства.
Глава ведомства направился в город для того, чтобы заниматься координацией работ по ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА "Новости". Известно, что Пучков уже вылетел в Кемерово на самолете Ил-76. Вместе с ним едет отряд "Центроспас".
Ранее сегодня стало известно, что в горящем ТРЦ обрушилась кровля. Согласно последним данным в ходе пожара погибли пять человек.
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