Кровля обрушилась на площади 1200 кв.м. в кемеровском торговом центре

В горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров. Данную информацию сегодня предоставили о оперативном штабе, развернутом на месте ЧП.

Подчеркивается, что общая площадь возгорания в настоящий момент достигает 1500 квадратных метров, передает в воскресенье, 25 марта, ТАСС.

Источники отмечают, что очаг возгорания в ТЦ находился в кинотеатре. Спасти удалось двадцать человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и тридцати двух пострадавших. Кроме того, есть информация о гибели более 200 животных из контактного зоопарка.