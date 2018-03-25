Кровля обрушилась на площади 1200 кв.м. в кемеровском торговом центре
25 марта 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
В горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров. Данную информацию сегодня предоставили о оперативном штабе, развернутом на месте ЧП.
Подчеркивается, что общая площадь возгорания в настоящий момент достигает 1500 квадратных метров, передает в воскресенье, 25 марта, ТАСС.
Источники отмечают, что очаг возгорания в ТЦ находился в кинотеатре. Спасти удалось двадцать человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и тридцати двух пострадавших. Кроме того, есть информация о гибели более 200 животных из контактного зоопарка.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Количество погибших в Кемерово при пожаре в ТЦ увеличилось до пяти