Количество погибших в Кемерово при пожаре в ТЦ увеличилось до пяти

В Следственном комитете РФ в воскресенье, 25 марта, предоставили новую информацию о жертвах пожара в одном из торговых центров Кемерово. Согласно последним данным, число погибших увеличилось до пяти.

В пресс-службе СК уточнили, что в ходе возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" погибли три женщины, один мужчина и один ребенок, передает РИА "Новости". Кроме того, известно о 32 пострадавших, из которых 30 были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".