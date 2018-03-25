Причиной пожара в Кемерово могло стать подростковое хулиганство

В воскресенье в СМИ появилась информация о вероятной причине возникновения пожара в одном из торговых центров Кемерово. Ранее сегодня стало известно, что в ходе возгорания погибли четыре человека.

Работники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в ходе беседы с сотрудниками полиции сообщили, что у здания постоянно собиралась молодежь, которая любила похулиганить, передает news-r.ru. Не исключено, что поджог намеренно или случайно мог совершить один из подростков. Однако в настоящий момент это лишь одна из теорий.

Правоохранители также рассматривают версию о неисправной электропроводке, которая привела к столь плачевным последствиям.