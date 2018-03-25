Появились новые данные о погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

Днем в воскресенье, 25 марта, появились обновленные данные о погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре. Трагедия произошла ранее сегодня в доме номер 35 на проспекте Ленина.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли три ребенка, а также женщина, передает РИА "Новости". Уточняется, что все четверо в момент возгорания находились в игровой комнате и скончались в ходе отравления продуктами горения.

Кроме того, известно о 26 пострадавших, причем некоторые из них были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Кемерово. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают операцию по спасению людей и ликвидации пламени.