Появились новые данные о погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ
25 марта 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в воскресенье, 25 марта, появились обновленные данные о погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре. Трагедия произошла ранее сегодня в доме номер 35 на проспекте Ленина.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли три ребенка, а также женщина, передает РИА "Новости". Уточняется, что все четверо в момент возгорания находились в игровой комнате и скончались в ходе отравления продуктами горения.
Кроме того, известно о 26 пострадавших, причем некоторые из них были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения Кемерово. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают операцию по спасению людей и ликвидации пламени.
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