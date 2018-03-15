У подъезда дома на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений

У подъезда одного из домов на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений. Согласно последней информации СК РФ, страшное происшествие случилось вечером в Международный женский день.

Инцидент был зафиксирован на улице Большая Академическая, где на 43-летнюю женщину без какой-либо причины напал мужчина. Представительница слабого пола активно сопротивлялась, а через некоторое время ей помог отбиться прохожий. Как уточняет РИА "Новости", пострадавшая впоследствии была экстренно доставлена в больницу, ее лечением активно занимаются врачи.

39-летнего нападавшего к настоящему моменту арестовали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".





