У подъезда дома на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений
15 марта 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
У подъезда одного из домов на севере Москвы женщине нанесли десять ножевых ранений. Согласно последней информации СК РФ, страшное происшествие случилось вечером в Международный женский день.
Инцидент был зафиксирован на улице Большая Академическая, где на 43-летнюю женщину без какой-либо причины напал мужчина. Представительница слабого пола активно сопротивлялась, а через некоторое время ей помог отбиться прохожий. Как уточняет РИА "Новости", пострадавшая впоследствии была экстренно доставлена в больницу, ее лечением активно занимаются врачи.
39-летнего нападавшего к настоящему моменту арестовали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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