Ревнивая жительница Пермского края отлупила приятельницу пивной кружкой
7 марта 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница города Оса, расположенного в Пермском крае, на почве ревности отлупила свою юную приятельницу пивной кружкой. В отношении 38-летней женщины по факту случившегося возбудили уголовное дело.
В ГУ МВД России по Пермскому краю отметили, что знакомые распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. Как уточняется, женщина начала бить девятнадцатилетнюю девушку пивной кружкой по лицу, вследствие чего та получила резаные раны, передает URA.RU.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована, а нападавшую доставили в отдел полиции. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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