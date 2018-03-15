В Сочи в убийстве маленькой девочки признался ее отчим
15 марта 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи более суток искали пропавшую в селе Бестужевском пятилетнюю девушку. А оказалось, что с малышкой мог расправиться сожитель матери девочки - 28-летний гражданин Азербайджана. По данным СКР, по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан мужчина, живущий с ее матерью.
Он уже дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве. По его словам, девочка не слушалась и капризничала, и за это он несколько раз ударил малышку и уложил спать. Утром подозреваемый обнаружил девочку мертвой. Он спрятал тело ребенка в сумку, вынес на улицу и спрятал в лесу.Соседям сказал, что девочка, якобы, пропала.
Подозреваемого задержали в одном из хостелов в Адлерском районе. 14 марта оперативники обнаружили тело малышки в лесу.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти девочки.
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