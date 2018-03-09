На одной из дач Подмосковья обнаружена мертвой целая семья
9 марта 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из дачных участков в Талдомском районе Подмосковья была обнаружена мертвой целая семья. Согласно последней информации Следственного комитета, найдены тела супругов и их шестилетней дочери.
Страшная находка была сделана утром в пятницу, 9 марта, в доме неподалеку от деревни Шатеево. Предварительной причиной смерти считается отравление газом, передает РИА "Новости". Вероятно, семья прибыла на дачу накануне, чтобы отметить Международный женский день.
На месте трагедии работают следователи, позже ситуацию изучат сотрудники газовой службы, которые установят состояние оборудования.
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