Высокопоставленный чиновник задержан за взятку в Челябинске

В минувший понедельник, 26 февраля, было произведено задержание главы федерального государственного бюджетного учреждения "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктора Тихонова.

Согласно последней информации, высокопоставленного чиновника подозревают в получении крупной взятки в виде автомобиля, передает URA.RU.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.6, ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В настоящий момент расследование продолжают вести сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области, которым помогает управление экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по данному региону.