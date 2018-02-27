Высокопоставленный чиновник задержан за взятку в Челябинске
27 февраля 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший понедельник, 26 февраля, было произведено задержание главы федерального государственного бюджетного учреждения "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктора Тихонова.
Согласно последней информации, высокопоставленного чиновника подозревают в получении крупной взятки в виде автомобиля, передает URA.RU.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.6, ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В настоящий момент расследование продолжают вести сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области, которым помогает управление экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по данному региону.
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