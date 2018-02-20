В Кирове за взятку осудили экс-сотрудника РЖД

Ленинский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 55 — летней бывшего главного инженера Кировской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).



В судебном заседании установлено, что осуждённый, занимая должность главного инженера Кировской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» получил денежные средства в размере 200 тыс. рублей за действия, входящие в его служебные полномочия в интересах одного из муниципальных унитарных предприятий города Кирова, а именно за согласование проектно-сметной документации по монтажу электрического кабеля на железнодорожном путепроводе.



Преступные действия осуждённого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и, с учетом наличия смягчающих обстоятельства, положительных характеристик, устойчивых социальных и семейных связей, назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.