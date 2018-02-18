Командир разбившегося Ан-148 был допущен летной комиссией к рейсу

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла информацию о том, что командир разбившегося в Подмосковье пасажирского самолета Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

По данным авиакомпании, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года.

Пилот проходил комиссию в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга", - передает РИА Новости.

Ранее издание dailystorm сообщило, что пилот в качестве командира лайнера успел налетать всего 58 часов, и у него было просрочено медицинское заключение.

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев дал большое интервью "Аргументам недели" относительно крушения Ан-148 в Подмосковье. "Я обращаюсь к главе Следственного комитета - товарищ Бастрыкин, мы с тобой офицеры русской армии, проведите работу с этим Нерадько!" - сказал Толбоев.