Директор московского детсада прокомментировала кончину ребенка на прогулке

В одном из московских детских садов в ходе прогулки на улице скончался маленький ребенок. Данную ситуацию в пятницу, 16 февраля, прокомментировала директор детского учреждения Алла Шурухина.

По словам руководителя детсада, случившееся является ужасной трагедией для семьи. Шурухина также отметила, что смерть, вероятнее всего, наступила внезапно и была обусловлена биологическими причинами и добавила, что в настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств происшествия, передает RT

Напомним, что утром дети с воспитательницей отправились гулять, а затем вернулись в помещение на завтрак. В ходе проверки оказалось, что одна девочка исчезла. Через некоторое время ребенок был найден на улице. Прибывшие на место врачи констатировали смерть воспитанницы детского сада.