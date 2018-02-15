В соцсети продавали одежду с фотографиями жертв упавшего самолета Ан-148

В социальной сети "ВКонтакте" заблокировали несколько групп, в которых был представлен весьма странный товар. В сообществах продавали вещи с фотографиями жертв крушения самолета Ан-148.

Согласно последней информации, в одном из пабликов можно было приобрести легинсы с лицом погибшей в ходе авиакатастрофы бортпроводницы. Кроме того, предлагалось купить футболку с портретом пилота, который также стал жертвой падения воздушного судна.

В беседе с "Новой газетой" сотрудники пресс-службы соцсети заявили, что выражают соболезнования людям, потерявшим близких из-за трагедии. Они также добавили, что паразитировать на этой теме недопустимо, поэтому руководство "ВКонтакте" уже заблокировало сообщества.