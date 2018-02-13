Места для родных жертв крушения Ан-148 выделили в гостиницах Москвы

В гостиницах Москвы выделили места для родственников жертв крушения самолета Ан-148. Воздушное судно разбилось через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля.

В МЧС сегодня отметили, что в четырех гостиницах Москвы и Подмосковья для людей, потерявших своих близких в авиакатастрофе, забронированы не менее 270 мест. Как отмечает РИА "Новости", к настоящему моменту размещены уже шесть человек.

Напомним, что на борту упавшего Ан-148 находились 65 пассажиров, а также шесть членов экипажа. После столкновения самолета с землей никому выжить не удалось.